Сегодня начинается прием заявок на получение субсидии для предпринимателей и самозанятых, занимающихся народными промыслами, ремеслами и сувенирной продукцией

Конкурс проводит администрация Элисты. Меру поддержки можно направить на приобретение материалов и оборудования для развития народно-художественных промыслов, ремесел и сувенирной продукции, ремонт помещений, участие в выставках, направленных на продвижение выпускаемой продукции.

Подать заявку можно 19 июня.