7 сентября, 12:01
В Калмыкии более 27 тысяч детей получают единое пособие
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Теперь эта мера поддержки будет оказываться в формате социального казначейства. Как сообщают в Соцфонде, для получения выплаты родителям будет достаточно подать заявление через портал госуслуг. Можно указать вместе всех детей до 17 лет, и таким образом оформить выплату на каждого ребенка. Только за август семьям республики было перечислено более 330 миллионов рублей.
Фото: Социальный фонд России по Республике Калмыкия
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