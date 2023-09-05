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7 сентября, 12:01
Новости

В Калмыкии более 27 тысяч детей получают единое пособие

В Калмыкии более 27 тысяч детей получают единое пособие

Теперь эта мера поддержки будет оказываться в формате социального казначейства. Как сообщают в Соцфонде, для получения выплаты родителям будет достаточно подать заявление через портал госуслуг. Можно указать вместе всех детей до 17 лет, и таким образом оформить выплату на каждого ребенка. Только за август семьям республики было перечислено более 330 миллионов рублей.

Фото: Социальный фонд России по Республике Калмыкия

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