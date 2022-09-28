Сегодня часть Элисты останется без газа

Отключение коснется улиц Илюмжинова, Клыкова, Самохина, Ленина, Осипенко, Герасименко, Квартальная, Молоканова, а также проезд Мечникова и трех котельных.



Об этом сообщает столичная администрация. Подача голубого топлива будет приостановлена в связи с проведением ремонтных работ с 10 утра до 18 часов.