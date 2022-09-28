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22 ноября, 08:54
Новости

Сегодня часть Элисты останется без газа

Сегодня часть Элисты останется без газа

Отключение коснется улиц Илюмжинова, Клыкова, Самохина, Ленина, Осипенко, Герасименко, Квартальная, Молоканова, а также проезд Мечникова и трех котельных.

Об этом сообщает столичная администрация. Подача голубого топлива будет приостановлена в связи с проведением ремонтных работ с 10 утра до 18 часов.

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