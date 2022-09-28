Сегодня – День психолога

Свой профессиональный праздник отмечают тренеры личностного роста, слушатели и участники психологических курсов, а также преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных заведений.



В этом году его празднуют уже в 23 раз. Главные цели праздника - повышение престижа профессии психолога, признательность за труд и приобщение людей к посещению специалистов.