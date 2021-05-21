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18 июня, 17:51
НовостиОбщество

Общественный совет МВД Калмыкии проверяет соблюдение прав граждан в местах принудительного содержания

Общественный совет МВД Калмыкии проверяет соблюдение прав граждан в местах принудительного содержания

Председатель Общественного совета республиканского МВД Игорь Лазарев поделился опытом проверки мест принудительного содержания членами Общественного совета при МВД Калмыкии, в рамках  Всероссийской конференции на тему общественного контроля деятельности полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции, в ней приняли участие члены общественных советов при территориальных органах МВД России.

Основная цель таких посещений в рамках общественного контроля – убедиться, что права граждан не нарушаются. Данное направление деятельности общественных советов осуществляется при активном участии и взаимодействии с членами региональной общественно-наблюдательной комиссии.

В прошлом году представители Общественного совета МВД посетили с проверкой 4 таких помещений на территории Яшкульского, Приютненского, Городовиковского районов и города Элисты. В 2021 году, с учетом сложившейся эпидобстановки, с соблюдением всех санитарных норм, осуществлено 1 посещение изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых  на территории Целинного района.

В ходе посещений общественники знакомятся с условиями содержания в камерах, рационом питания задержанных, проверяют соблюдение санитарных норм, оснащение медицинского кабинета, а также оценивают техническую укрепленность помещений.

 

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