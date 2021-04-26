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26 мая, 09:45
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Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Национальным праздником - Днём Рождения Будды Шакьямуни

Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Национальным праздником - Днём Рождения Будды Шакьямуни

"Для нас, жителей Калмыкии, Будда Шакьямуни – великий учитель, совершивший четвертый поворот Колеса Учений.

В нынешнее время он является основой основ буддизма, именно поэтому Будда Шакьямуни присутствует практически во всех буддийских алтарях наших земляков, где занимает центральное место.

Согласно истории, именно на 15-й лунный день священного месяца Үрс Сар Будда Шакьямуни совершил три великих деяния: не только родился, но, спустя годы, достиг Просветления и ушел в Паринирвану.

В этот день наши монахи с рассвета читают тексты о восхвалении деяний Будды Шакьямуни, выражают благодарность за дарованные учения, проводят молебны для укрепления и развития учения Будды. В священное время, с 5 до 7 утра, даются однодневные обеты Махаяны для накопления неизмеримого количество заслуг. А мы, мирные жители, также с раннего утра зажигаем лампадки, читаем мантры Будды Шакьямуни и совершаем подношения Будде.

Пусть в нас всегда будет стремление к духовному развитию! Пусть наши сердца будут всегда наполнены гармонией, жизненной силой и позитивной, созидательной энергией!

 

Ом Мани Падме Хум" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова

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