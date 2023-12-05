Сегодня буддисты Калмыкии отмечают праздник Зул. Его принято встречать в чистоте и обновках.

В эти минуты проходит праздничный молебен, в ходе которого проведут ритуал «Тысяча подношений Ламе Цонкапе». Он пройдет в 2 сессии.

Позже верующих будут угощать ароматной джомбой и вкусными борцоками. В завершении - традиционный обход хурула с пением мантры «Мигзм» и возжиганием лампадок. Именно такие народные праздники более всего сближают и помогают сохранять многовековые традиции, которые всегда укреплялись только дружбой и согласием.