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7 декабря, 09:39
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Сегодня буддисты Калмыкии отмечают праздник Зул. Его принято встречать в чистоте и обновках.

Сегодня буддисты Калмыкии отмечают праздник Зул. Его принято встречать в чистоте и обновках.

В эти минуты проходит праздничный молебен, в ходе которого проведут ритуал «Тысяча подношений Ламе Цонкапе». Он пройдет в 2 сессии.

Позже верующих будут угощать ароматной джомбой и вкусными борцоками. В завершении - традиционный обход хурула с пением мантры «Мигзм» и возжиганием лампадок. Именно такие народные праздники более всего сближают и помогают сохранять многовековые традиции, которые всегда укреплялись только дружбой и согласием.

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