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7 декабря, 09:41
НовостиЗдравоохранение

В медучреждениях республики продолжается бесплатный профилактический осмотр

В медучреждениях республики продолжается бесплатный профилактический осмотр

Для его проведения применяются передвижные медицинские пункты, мобильные маммографические и флюорографические комплексы. Обследование включает в себя измерение антропометрических данных, процентного соотношения мышечной, жировой массы и воды, уровня артериального давления, глюкозы, холестерина.

По данным профильного ведомства, за 10 месяцев профосмотр прошли более 16 тысяч жителей региона. Это на 24 % больше запланированного на этот год.

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