В медучреждениях республики продолжается бесплатный профилактический осмотр

Для его проведения применяются передвижные медицинские пункты, мобильные маммографические и флюорографические комплексы. Обследование включает в себя измерение антропометрических данных, процентного соотношения мышечной, жировой массы и воды, уровня артериального давления, глюкозы, холестерина.

По данным профильного ведомства, за 10 месяцев профосмотр прошли более 16 тысяч жителей региона. Это на 24 % больше запланированного на этот год.