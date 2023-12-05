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6 декабря, 20:55
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В Москве прошел конкурс детского и юношеского творчества

В Москве прошел конкурс детского и юношеского творчества

В Москве прошел заключительный этап международного конкурса детского и юношеского творчества «КТК - талантливым детям». В нем приняли участие те, кто стал победителем и лауреатом у себя в регионе. Московский этап собрал почти 300 человек. Среди них и юные таланты Калмыкии. Их поздравила председатель Правительства Гилян Босхомджиева. Конкурсу Каспийского трубопроводного консорциума -25 лет. Подробнее в нашем видеоматериале.

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