  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 мая, 19:48
НовостиСоциальная политика

Сегодня более сотни выпускников педагогических специальностей Калмыцкого государственного университета получили возможность встретиться со своими потенциальными работодателями

После 3-летнего перерыва в связи с пандемией, это была первая очная ярмарки-вакансий. Руководители 22 муниципальных образовательных организаций не только подбирают себе будущих сотрудников, но и проводят с ними маркет–площадки по подготовке и представлению резюме, успешному прохождению собеседования. Опытные коллеги  консультируют и знакомят с лайфхаками студентов-старшекурсников и выпускников опорного ВУЗа. Они уже без малого дипломированные  учителя начальных классов, математики, информатики, истории, русского и английского языка, технологии и ОБЖ.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия