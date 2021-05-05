Сегодня более сотни выпускников педагогических специальностей Калмыцкого государственного университета получили возможность встретиться со своими потенциальными работодателями

После 3-летнего перерыва в связи с пандемией, это была первая очная ярмарки-вакансий. Руководители 22 муниципальных образовательных организаций не только подбирают себе будущих сотрудников, но и проводят с ними маркет–площадки по подготовке и представлению резюме, успешному прохождению собеседования. Опытные коллеги консультируют и знакомят с лайфхаками студентов-старшекурсников и выпускников опорного ВУЗа. Они уже без малого дипломированные учителя начальных классов, математики, информатики, истории, русского и английского языка, технологии и ОБЖ.