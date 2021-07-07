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28 июля, 15:53
НовостиCOVID-19Здравоохранение

Вакцинация стала еще доступнее

Вакцинация стала еще доступнее

Центр Управления Регионом совместно с Министерством здравоохранения Калмыкии внесли данные о действующих на территории республики пунктах вакцинации в карты популярных поисковых систем. По информации ведомства, в республике открыты более 70-ти объектов, где жители могут получить антиковидную прививку. В том числе 14 стационарных, 56 временных, на базе сельских ФАПов, и два передвижных комплекса. Новая услуга призвана помочь жителям даже отдаленных населенных пунктов вакцинироваться на месте.

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