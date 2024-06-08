Проблема обеспечения населения республики качественным водоснабжением

Фото: Прокуратура Калмыкии

Вопрос обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере ЖКХ под председательством прокурора Калмыкии Виталия Семенченко.

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства и министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Алексей Соколов, министр ЖКХ и энергетики Виктория Мангутова, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев, глава администрации Элисты Шафран Тепшинов, а также представители ресурсоснабжающей организации.

На заседании были заслушаны доклады, а также подведены итоги и разработаны меры для решения проблемы качественного водоснабжения в республике.