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11 июня, 12:59
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Проблема обеспечения населения республики качественным водоснабжением

Проблема обеспечения населения республики качественным водоснабжением

Фото: Прокуратура Калмыкии

Вопрос обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере ЖКХ под председательством прокурора Калмыкии Виталия Семенченко.

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства и министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Алексей Соколов, министр ЖКХ и энергетики Виктория Мангутова, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев, глава администрации Элисты Шафран Тепшинов, а также представители ресурсоснабжающей организации.

На заседании были заслушаны доклады, а также подведены итоги и разработаны меры для решения проблемы качественного водоснабжения в республике.

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