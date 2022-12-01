6 марта, 07:48
Сотрудниками ППС был задержан 32-летний мужчина
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В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что задержанный находится в федеральном розыске как лицо, осужденное условно по статье 159 УК РФ (кража), местонахождение которого устанавливал УФСИН России по Республике Калмыкия.
В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что задержанный находится в федеральном розыске как лицо, осужденное условно по статье 159 УК РФ (кража), местонахождение которого устанавливал УФСИН России по Республике Калмыкия.
Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска – УФСИН России по Республике Калмыкия.
Сообщает МВД по Республике-Калмыкия.