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6 марта, 07:48
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Сотрудниками ППС был задержан 32-летний мужчина

Сотрудниками ППС был задержан 32-летний мужчина

В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что задержанный находится в федеральном розыске как лицо, осужденное условно по статье 159 УК РФ (кража), местонахождение которого устанавливал УФСИН России по Республике Калмыкия.

Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска – УФСИН России по Республике Калмыкия.

Сообщает МВД по Республике-Калмыкия.

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