Сотрудниками ППС был задержан 32-летний мужчина

В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что задержанный находится в федеральном розыске как лицо, осужденное условно по статье 159 УК РФ (кража), местонахождение которого устанавливал УФСИН России по Республике Калмыкия.



Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска – УФСИН России по Республике Калмыкия.



Сообщает МВД по Республике-Калмыкия.