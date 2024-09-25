Сегодня Адьян Пюрбеев готовится к очередному состязанию в рамках Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Накануне принял участие в конкурсном испытании « Урок». Он преподает математику и информатику в Элистинском техническом лицее, победитель республиканского этапа. В Саратове, где проходит состязание, собрались лучшие педагоги страны.

Впереди - новые испытания. Участникам предстоит дать интервью под софитами, в специально оборудованной телестудии. Ответить на 10 вопросов. Причем за определенное время. Жюри будет оценивать позицию, смысловое видение, в какой красивой речевой оболочке все будет выражено. Это не банальные ответы, как на собеседовании, сообщила ректор республиканского института повышения квалификации работников образования, Лидия Мунчинова. Она в составе жюри всероссийского конкурса.