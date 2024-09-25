Сегодня День воспитателя и всех дошкольных работников России.
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
В Элисте и районах республики проходят мероприятия, посвященные этому дню.
«Орлята России» школы №1 Городовиковска посетили детский сад «Алёнушка». Знакомство с детским движением «Орлята России», зажигательным флешмобом, интересные загадки о профессиях очень понравились малышам.
Юные орлята поздравили воспитателей детского сада с профессиональным праздником и подарили им красивые, яркие открытки, которые подготовили своими руками.
Видео: Навигаторы детства | Республика Калмыкия