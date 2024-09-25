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27 сентября, 06:31
НовостиСобытие

Сегодня День воспитателя и всех дошкольных работников России.

Сегодня День воспитателя и всех дошкольных работников России.

В Элисте и районах республики проходят мероприятия, посвященные этому дню.

«Орлята России» школы №1 Городовиковска посетили детский сад «Алёнушка». Знакомство с детским движением «Орлята России», зажигательным флешмобом, интересные загадки о профессиях очень понравились малышам.

Юные орлята поздравили воспитателей детского сада с профессиональным праздником и подарили им красивые, яркие открытки, которые подготовили своими руками.

Видео: Навигаторы детства | Республика Калмыкия

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