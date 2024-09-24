Сегодня в научной библиотеке Калмыцкого государственного университета проводится неформальная встреча специалистов для обсуждения рабочих вопросов и обмена опытом.

Как сообщает Центр карьеры КалмГУ, цель проведения митапа - открытого неформального мероприятия, знакомство студентов с деятельностью Центра занятости населения, с программами профессиональной переподготовки. Во встрече участвуют директор Елена Ширипова, сотрудники, амбассадоры Центра карьеры КалГУ, представители центра занятости населения Элисты, студенты факультета управления и права экономического факультета.

В программе фейл-конференция на тему «Неудачные собеседования», полезные советы при составлении резюме. Студенты услышат экспертное мнение об актуальных проблемах на рынке труда от представителей центра занятости населения.