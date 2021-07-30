Сегодня 99 лет исполняется Государственной санитарно-эпидемиологической службе России

Почти век сотрудники Управления Роспотребнадзора стоят на страже наших интересов и здоровья. Труд их сложно переоценить. Нагрузка на них во время пандемии значительно возросла: нескончаемые потоки анализов на коронавирус, разработка мер безопасности. При этом, ни на минуту они не прекращают тщательно следить за здоровой средой: оперативно реагируют на возникающие очаги бешенства или укусы клещей. О буднях сотрудников отрасли – в репортаже нашего корреспондента Зои Бармагнановой.

За стеклянной перегородкой – врач Регина Бамбулова в специальном костюме разбирает пробирки с бактериями. В этом ей помогают два роботизированных аппарата "Ротор-Джин". Каждый стоимостью более 3 миллионов рублей. Их закупили в период пандемии. Оборудование прозвали "разведчиками". Именно они выявляют COVID-19. В день здесь проводят до пятисот исследований.

В автоматизированной станции исследуют генетическую информацию, которую хранят множественные вирусы. Стоимость оборудования - 7 миллионов рублей. Эпидемиологам пришлось с нуля изучать COVID-19, говорит заведующая лабораторией особо опасных инфекций Белла Бушкиева. Первый год пандемии оказался особенно тяжёлым. Провели более 80 тысяч исследований. Объем работы увеличился в 4 раза.

Спустя почти век перед санитарно-эпидемиологической службой встают новые вызовы, появляются неизвестные угрозы. Их нужно изучать, предупреждать, разрабатывать профилактику: пневмонии, высоко патогенный грипп, энцефалит и многие другие. Но, как показывает практика, в век технологий можно справится с любой инфекцией.

Четыре лаборатории сконцентрированы в одном месте и оснащены уникальным высокотехнологичным оборудованием. В свое время приобрести дорогостоящую аппаратуру здесь смогли благодаря федеральным программам. За год в этих лабораториях санитарно-эпидемиологического надзора проводят десятки тысяч исследований.

Ежегодно за консультацией в региональный Роспотребнадзор обращаются тысячи потребителей, получая квалифицированную помощь. Проводится около 250 тысяч различных лабораторных исследований, говорит санитарный врач с почти 30-летним стажем, а по совместительству, руководитель регионального Центра гигиены и эпидемиологии Светлана Конушева. За последние два года было закуплено несколько единиц дорогостоящего оборудования.

Ученые и специалисты службы в свое время боролись с чумой и холерой, ликвидировали корь и полиомиелит, вспышку опасных инфекций, таких как лихорадка Эбола. Одна из первых вакцин от новой опасной коронавирусной инфекции также была разработана специалистами Роспотребнадзора. Но и сегодня COVID-19 не дремлет. Потому более двухсот сотрудников санитарно-эпидемиологической службы в регионе свой профессиональный праздник встречают, как обычно, на рабочих местах и в лабораториях.