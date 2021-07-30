Процедура получения пособия по беременности и родам упростится

С началом следующего года, необходимость в написании заявлений на получение данной меры поддержки уйдёт в прошлое. Работающим гражданам такая выплата будет начисляться автоматически. Все сведения будут поступать в Фонд социального страхования от работодателя.

А с введением электронного больничного с 2022 года гражданам не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для оплаты больничного листа. Номер больничного будет автоматически передаваться в фонд и место работы сотрудника.