На яшкульском мемориальном комплексе в честь воинов-интернационалистов появилось имя ещё одного героя

Сегодня в посёлке Яшкуль усилиями общественных организаций, военно-патриотических движений и администрации района на мемориальном комплексе в честь воинов-интернационалистов увековечена память ещё одного героя.

Василий Эрендженов, пройдя службу в Афганистане, был представлен к Ордену мужества. И, уже вернувшись домой, погиб, спасая человека.

Сегодняшний день выбран неслучайно. В этот холодный февральский день, 32 года назад из Афганистана были выведены последние подразделения ограниченного контингента советских войск. 10 лет стояли они непреодолимой преградой на пути международного терроризма и наркотрафика. С декабря 1979 года по февраль 1989 года совсем ещё молодые солдаты-срочники защищали население этой страны, строили дороги, гидростанции, заводы, налаживали мирную жизнь. Порой, ценою своей жизни.

Только официально в эти годы погибло около 15 тысяч советских воинов. 15 семей из Калмыкии получили похоронки на своих сыновей, казалось бы, в мирное время. Эта страница истории большой страны ещё ждёт своего переосмысления, как и те, кто прошёл через её испытания.