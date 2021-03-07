Сегодня 95 лет научно-исследовательскому институту сельского хозяйства имени Нармаева

Это – одно из основных аграрных научных центров Калмыкии. История его началась в 1926 году, когда Калмзем обратился в Минсельхоз России с просьбой о формировании научного учреждения, которое займется вопросами АПК республики. В результате сюда был направлен видный ученый, впоследствии академик, Василий Вильямс. С этого момента началось создание сельхознауки Калмыкии. В 91 году учреждение получило статус научно-исследовательского института сельского хозяйства.

А с 2015 года в честь 70-летия Победы ему было присвоено имя Морхаджи Нармаева, одного из первых руководителей, который возглавлял КНИИСХ с 1967-го по 2005 годы. Учёный, поэт и писатель, фронтовик – он сделал многое для того, чтобы институт, завоевал авторитет не только в научных кругах, но и среди практиков-аграриев, руководителей крупных хозяйств как в Калмыкии, так и за ее пределами.

В том, что сегодня мы имеем уникальную отечественную породу мясного скота – заслуга именно Морхаджи Бамбаевича. Сегодня в институте работают 27 сотрудников, более половины кандидаты наук. Консультационной поддержкой и советами сотрудников пользуются многие крупные сельхозорганизации, фермеры со всей страны.