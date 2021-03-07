26 марта, 15:10
 3 °C
89,26
75,76
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 марта, 16:45
НовостиСтроительствоОбщество

В этом году в Элисте будет построено и отремонтировано 13 дорожных объектов общей протяженностью порядка 16 километров

В этом году в Элисте будет построено и отремонтировано 13 дорожных объектов общей протяженностью порядка 16 километров

Перечень сформирован с учетом, в том числе и близости к социально важным учреждениям. В рамках реализации целевого национального проекта, таким маршрутам уделяется особое внимание. Ремонтные работы будут проведены по улицам имени Гоголя, Кирбазарной, Ипподромной, Номинханова, Островского, Пашкова, Физкультурной, 3-му Спортивному проезду, 6-му проезду, переулку Бабушкина и Южному подъезду к городу Элисте. Строительство дорог запланировано по улицам имени Шапшуковой и Манцын Кец.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия