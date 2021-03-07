В этом году в Элисте будет построено и отремонтировано 13 дорожных объектов общей протяженностью порядка 16 километров

Перечень сформирован с учетом, в том числе и близости к социально важным учреждениям. В рамках реализации целевого национального проекта, таким маршрутам уделяется особое внимание. Ремонтные работы будут проведены по улицам имени Гоголя, Кирбазарной, Ипподромной, Номинханова, Островского, Пашкова, Физкультурной, 3-му Спортивному проезду, 6-му проезду, переулку Бабушкина и Южному подъезду к городу Элисте. Строительство дорог запланировано по улицам имени Шапшуковой и Манцын Кец.