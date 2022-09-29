Этнокультурные особенности Калмыкии

Республиканский медиафестиваль, приуроченный к Году культурного наследия России, приглашает к участию молодежь. Участники могут раскрыть свои способности в конкурсе рисунков "Национальный праздник "Зул", видеороликов "Семейные обычаи и традиции", дизайне буклета или фотографий по теме "Моя Калмыкия".



Главные цели проведения мероприятия - эстетическое воспитание подрастающего поколения, выявление одаренных детей, а также популяризация этнокультурных особенностей регионов страны.