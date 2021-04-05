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23 апреля, 15:36
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Сегодня 80-летний юбилей празднует городская школа №2

Сегодня 80-летний юбилей празднует городская школа №2

Открылась она в январе 1941 года. Это была самая современная, самая красивая школа, которой гордились не только ее ученики, но и все горожане. Идут года, сменяются поколения, но в этих стенах верны своим традициям.
И сегодня коллектив под руководством директора, Заслуженного учителя Калмыкии Ирины Болтиковой старается идти в ногу со временем.

Всего в педагогический состав входит 41 человек, учится 461 школьник. Все они с гордостью несут имя своей школы, а выпускники основали свои гнезда во многих уголках столицы. Сегодня ее ученики подготовили настоящий концерт педколлективу, приглашенным гостям и родителям.

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