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23 апреля, 15:01
Новости

«Мы добьёмся того, чтобы справедливость восторжествовала»

«Мы добьёмся того, чтобы справедливость восторжествовала»

 Такое заявление сделал Глава региона Бату Хасиков в Инстаграм. «С самого первого дня своей работы здесь в Калмыкии я, как и вся наша команда, обеспокоены вопросом предприятия, когда-то называвшегося Калмнефть. Все мы понимаем, что это могло бы быть достоянием Калмыкии. Это и рабочие места, и доходы в бюджет республики, и, в конце концов, репутация» -  написал Бату Хасиков. Он подчеркнул, что еще год назад на заседании комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса был рассмотрен вопрос о работе «ЕвроСибОйл» на территории республики. По итогам проверок были возбуждены уголовные дела и наложены аресты на счета дочерних компаний.

Напомним, накануне группа лиц вторглась на территорию административного здания и производственных складов, принадлежащих компании «ЕвроСибОйл». Как доложил министр внутренних дел республики Сергей Никифоров, сейчас проводится следственная проверка, о результатах которой говорить рано.

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