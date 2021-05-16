Сегодня 80-летие отмечает первый профессиональный дефектолог Калмыкии Валентина Бадмаева

Она внесла вклад в развитие этого направления медицины и посвятила ему 53 года. Но и сейчас вместе с коллегами она продолжает дело жизни. Ежегодно число детей с дефектами речи растет. В том числе - из-за проблем с экологией. Среди факторов негативного влияния и увлечение гаджетами. Как помочь решить проблему? С мнением основателя Логопедической службы республики и других представителей этой сложной специальности познакомилась наша съемочная группа.

Более 50 лет Валентина Бадмаева учит детей правильно произносить звуки. Логопедические упражнения помогают им избавиться от дефектов речи. Главное, не запустить, говорит она, исправить нарушения надо успеть до школы, до того момента, как ребенок начнет читать и писать.

Кстати, под руководством Валентины Бадмаевой в республике была создана Логопедическая служба. Многие специалисты считают ее своим наставником. Среди них Татьяна Богданова. Говорит, число малышей, нуждающихся в помощи логопедов, растет в геометрической прогрессии. В день обращаются до 20 человек. В этот раз на приеме - шестилетняя Кира Арнаева. Хотя проблемы с речью у нее незначительные, врач, все же, посоветовала до начала учебного года поставить правильное звукопроизношение.

Всего на учете в Республиканском детском медицинском центре состоят около двух тысяч детей. Врачи говорят, многое зависит от родителей. Первое агу, первое слово - важные стадии развития каждого малыша. Поэтому, даже если он не лепечет - это повод призадуматься. Раньше, говорит логопед, детей с дефектом речи было меньше. За последние пять лет ситуация ухудшилась. Малыши, подрастая, все больше времени проводят с гаджетами и мало двигаются. А ведь именно во время этих занятий они закрепляют все свои навыки, в том числе и речевые.

А в центральную психолого-медико-педагогическую комиссию с начала этого года обратилось 73 ребенка с нарушением речи. Результаты обследования отражаются в коллегиальном заключении, где содержатся рекомендации специалистов, в соответствии с которыми в школах, детсадах создаются специальные условия обучения. Но проблема в том, что не хватает логопедов. Особенно на селе.

Особое внимание детям с дефектами речи – дело всей жизни Заслуженного учителя Калмыкии Валентины Бадмаевой. Выпускница профильного факультета Московского государственного института имени Ленина, она была первым экспертом по оценке профкомпетентности врачей этой специальности, а затем и руководителем группы учителей-логопедов и дефектологов министерства образования региона. Благодаря ей, юные жители республики стали получать квалифицированную помощь с дошкольного возраста. Несмотря на возраст, она продолжает ставить детям правильную речь и делиться опытом и знаниями с коллегами.