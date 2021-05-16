До Дня России осталось совсем немного

Этому празднику посвящен телемарафон ВГТРК "Широка страна моя родная". Он стартует в полночь на 12 июня. И ГТРК "Калмыкия" – среди участников.

Телевизионная вахта охватит все 8 федеральных округов и более 80 регионов страны. А прямую трансляцию можно будет смотреть: на российской онлайн-платформе "SMOTRIM.RU", в мобильных версиях, а также в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК, и на всех интернет ресурсах филиалов Всероссийской телерадиокомпании.