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9 июня, 21:06
НовостиСобытие

До Дня России осталось совсем немного

До Дня России осталось совсем немного

 Этому празднику посвящен телемарафон ВГТРК "Широка страна моя родная". Он стартует в полночь на 12 июня. И ГТРК "Калмыкия" – среди участников.

Телевизионная вахта охватит все 8 федеральных округов и более 80 регионов страны. А прямую трансляцию можно будет смотреть: на российской онлайн-платформе "SMOTRIM.RU", в мобильных версиях, а также в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК, и на всех интернет ресурсах филиалов Всероссийской телерадиокомпании.

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