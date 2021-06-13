Семейные узы ГТРК "Калмыкия"

Этот праздник имеет многовековую историю, берущую начало еще в двенадцатом столетии, но особенно популярным он стал лишь в 2008 году. По сей день, все россияне чтят в кругу своих родных и любимых важность, крепость, пользу и чистоту семейных уз.

Для коллектива ГТРК «Калмыкия» семья – это тоже не пустой звук. В нашем составе есть целые династии, которые бок о бок, из года в год делают наше общее дело. И в честь большого праздника, мы бы хотели рассказать их историю, а также узнать, как им удается из поколения в поколение развивать творческую жилу.

Молодые сотрудники ВГТРК «Калмыкия» делятся: «Подстегивает желание доказать своим родителям, которые были, по совместительству, и творческими наставниками, что мы тоже полны креатива и новых идей». У Николая Манжикова и Артура Шамунова мамы вкладывали свои силы в процветание Калмыцкого телевидения. Они были режиссерами – Нюдля Манжикова и Виктория Шамунова. Потому парни почти все свое детство провели на телевидении и не понаслышке знали все нюансы и сложности в выпуске новостей. Чувство кадра, художественный взгляд, можно сказать, им переданы с генами. Но это не все, в бесперебойной работе информационного канала важна ответственность, трудолюбие и пунктуальность. Этому Николая научили отец Дмитрий и дедушка Владимир, инженер и звукорежиссер. Кстати, Владимир Николаевич начинал с радио, а позже стал первопроходцем телевидения в той же должности звукорежиссера. Потому, его внук с каждым днем оттачивает свое мастерство, чтобы достойно нести свою фамилию.

Санал Шовунов и Виктория Шамунова

Помнят о том, как молодые люди осваивались в знакомом и, в то же время, неизведанном месте и их коллеги. Режиссер Санал Шовунов, один из тех, кто дает будущим мастерам монтажа уроки. Наблюдая за молодежью, он невольно и сам вспоминает, как его наставляла в юности мама Александра Санджиева, одна из первых режиссеров, что поднимали калмыцкое телевидение в конце 60-х.

Черпают опыт по наследству и Романовы. Режиссер выпуска Деляш запомнила своего отца Антона Сайковича Романова, бывшего директора телевидения, как высокообразованную, интеллектуальную личность. «Когда я начала работать на телевидении ассистентом режиссера, не могу сказать, что мне было легко. Чтобы с гордостью нести имя отца, я упорно работала и впитывала все уроки ветеранов с энтузиазмом. До сих пор во мне живет наша семейная черта – проявлять в каждом деле внимание к мелочам».

Антон Сайкович Романов и Деляш Романова

Также в стенах телевидения и далеко за ее пределами известна фамилия Хаптахановых. Долгие годы с этой фамилией на экранах появляется яркий и, в то же время, утонченный образ журналистки Эллы Каруевны. Одним из одаренных операторов был Анатолий Хаптаханов, в производственном отделе трудился Юрий Хаптаханов, а нынешний директор Русского театра драмы и комедии Виктор Алексеевич при помощи своего артистизма вел телепередачи.

Что касается нынешних телеведущих, то среди них тоже есть те, кто переступил порог здания телевидения ещё в далёком детстве. Дельгир Сангаджи-Горяева с мамой Ольгой Эняевой уже в дошкольной возрасте наблюдала процесс съёмки и прямого вещания. После чего, ей не составило труда быстро освоить все пройденные уроки дикторской и журналистской школы. Ее мама Ольга отмечает - "Я и моя дочь вместе, но занимаемся тем, что больше подходит нам по характеру. Например я очень люблю общаться с людьми, мой ритм - постоянные командировки по просторам республики, а характер и самоконтроль Дельгир помогает ей успешно вести эфиры."

Дельгир Сангаджи-Горяева и Ольга Эняева

Кому-то самосовершенствоваться в выбранной профессии помогают не родительские наставления, а взаимопонимание и любовь, они все еще горят пламенем в браке оператора Сергея Очирова и режиссера Марины Нахатиной. Конечно, бывают разногласия, но кто же, кроме родного человека, поможет указать на ошибки друг друга и поправить, там где нужно. Так им успешно удается корректировать материалы. «Когда я монтирую работы своего супруга, - рассказывает Марина, - мне достаточно пары кадров, чтобы понять настроение, идею которые он хотел передать»

Сергей Очиров и Марина Нахатина

Этот список можно продолжать, и каждый из его представителей, имеет свой характер, свой путь развития, как деятели искусства они уникальны в своих суждениях и взглядах. Но объединяет их одно – любовь к родным. Именно она является источником вдохновения для наших коллег, так как, они видят в результате своего труда не только информационный продукт, но и предмет гордости, отражающий сплоченность семейных уз.