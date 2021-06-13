Сегодня – день семьи, любви и верности

Этот светлый праздник призван напомнить всем о том, что человек – существо социальное, а семья – это первый оплот помощи и поддержки. Самое ценное, что есть в нашей жизни. К главному семейному празднику в министерстве социального развития региона подвели итоги фотоконкурса «Семьи счастливые моменты».

В масштабной акции приняли участие более 80 многодетных семей Калмыкии. В номинации «Весёлые будни и праздники большой семьи», победителем признана семья Зудбиновых из посёлка Нарын Приютненского района.

Семья Лиджеевых – победитель номинации «Семейная династия», второе место – у династии Услуровых.

Лидером в номинации «У меня родился брат – получил сертификат!» признана семья Бальдинкиновых.

Сегодня пройдёт награждение победителей и призёров конкурса.