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8 июля, 11:19
НовостиОбществоГосударство

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдёт с 1 по 31 октября текущего года

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдёт с 1 по 31 октября текущего года

Решение об очередном переносе было принято Правительством страны. Мероприятие в этом году пройдёт в цифровом формате, у граждан будет возможность самостоятельно заполнить лист переписи с помощью портала Госуслуг. Первые итоги будут подведены к концу года, более подробные данные, а также окончательные итоги будут публиковаться Росстатом уже в следующем году. На сегодняшний день создана цифровая карта переписи, комиссии готовы к работе на всех уровнях. Также сформирован штат будущих переписчиков.

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