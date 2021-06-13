Основной этап Всероссийской переписи населения пройдёт с 1 по 31 октября текущего года

Решение об очередном переносе было принято Правительством страны. Мероприятие в этом году пройдёт в цифровом формате, у граждан будет возможность самостоятельно заполнить лист переписи с помощью портала Госуслуг. Первые итоги будут подведены к концу года, более подробные данные, а также окончательные итоги будут публиковаться Росстатом уже в следующем году. На сегодняшний день создана цифровая карта переписи, комиссии готовы к работе на всех уровнях. Также сформирован штат будущих переписчиков.