Более 170 миллионов рублей выделено на горячее питание для учащихся начальных классов

Главный вопрос, который волнует не только сотрудников проверяющих органов, но и родителей - это качество школьных обедов. Сегодня наша съемочная группа побывала в школьной столовой Элистинской многопрофильной гимназии.

Четвероклассник Наран Канинов, как и все ученики начальных классов, бесплатно обедает в школе. Особенно это хорошее подспорье для семей, где не один ребенок школьного возраста, говорит Алина Эртнеева. Дочь Арина учиться в третьем классе, а сын -первоклассник.

Ежедневно на одного ребенка уходит 85 рублей. В прошлом году сумма была меньше. Сейчас по желанию родителей и детей в меню входит, в основном, второе блюдо. Выпечка в столовой - в свободной продаже. Это касается тех образовательных учреждений, которые находятся под патронатом предприятия «Школьное питание». А качество питания на контроле надзорных органов и самих родителей. В прошлом году была проверка, по итогам которой грубых нарушений выявлено не было.

Как выяснилось, не всем детям нравятся, как повара готовят котлеты, борщи и салаты. И не все родители довольны горячим питанием. Элистинка Гиляна Манджиева на прямой линии с Главой региона заявила о том, что ее ребенок жалуется на невкусную еду в школе.

Эта важная социальная инициатива со стороны государства направлена на укрепление здоровья детей. Ведь полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике многих заболеваний, говорят медики. А потому, если у родителей появятся сомнения по поводу качества школьного обеда, то они могут позвонить на горячую линию, которая заработала в профильном министерстве -3-41-84.

В 2021 году региональная служба Роспотребнадзора выявила 35 нарушений в школьных столовых, которые устранены в ходе подготовки к началу нового учебного года.