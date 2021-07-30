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9 сентября, 21:21
НовостиОбразование

Более 170 миллионов рублей выделено на горячее питание для учащихся начальных классов

Более 170 миллионов рублей выделено на горячее питание для учащихся начальных классов

Главный вопрос, который волнует не только сотрудников проверяющих органов, но и родителей - это качество школьных обедов. Сегодня наша съемочная группа побывала в школьной столовой Элистинской многопрофильной гимназии.

Четвероклассник Наран Канинов, как и все ученики начальных классов, бесплатно обедает в школе. Особенно это хорошее подспорье для семей, где не один ребенок школьного возраста, говорит Алина Эртнеева. Дочь Арина учиться в третьем классе, а сын -первоклассник. 

Ежедневно на одного ребенка уходит 85 рублей. В прошлом году сумма была меньше. Сейчас по желанию родителей и детей в меню входит, в основном, второе блюдо. Выпечка в столовой - в свободной продаже. Это касается тех образовательных учреждений, которые находятся под патронатом предприятия «Школьное питание». А качество питания на контроле надзорных органов и самих родителей. В прошлом году была проверка, по итогам которой грубых нарушений выявлено не было.

Как выяснилось, не всем детям нравятся, как повара готовят котлеты, борщи и салаты. И не все родители довольны горячим питанием. Элистинка Гиляна Манджиева на прямой линии с  Главой региона заявила о том, что ее ребенок жалуется на невкусную еду в школе.

Эта важная социальная инициатива со стороны государства направлена на укрепление здоровья детей. Ведь полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике многих заболеваний, говорят медики. А потому, если у родителей появятся сомнения по поводу качества школьного обеда, то они могут позвонить на горячую линию, которая заработала в профильном министерстве -3-41-84.

В 2021 году региональная служба Роспотребнадзора выявила 35 нарушений в школьных столовых, которые устранены в ходе подготовки к началу нового учебного года.

 

 

 

 

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