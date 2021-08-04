Какие категории машин должны пройти обязательный техосмотр с 1 октября?

Это требование касается автомобилей, у которых срок диагностической карты истек до 1 февраля. А также машины, достигшие четырех лет. Сейчас Правительство и законодатели собираются его сделать добровольным. Законопроект рассмотрят депутаты уже нового созыва Государственной Думы.

Что изменится в правилах проведения ТО? Выясняла наш специальный корреспондент Ольга Эняева.

Александр Свириденко и Валерий Коробов - водители с большим стажем. Занимаются перевозкой по всей стране. Их новые правила техосмотра, который хотят сделать добровольным, не касаются. Потому что любой транспорт, использующийся для коммерческих целей должен в обязательном порядке пройти эту процедуру. Сами они говорят, что о машине лучше самого владельца никто не позаботится. Ну и с диагностической картой увереннее себя чувствуешь в дальней поездке.

Для пассажирского транспорта, к примеру, такси, техосмотр останется также обязательным. Его необходимо проходить на официальных пунктах, отметили представители ГИБДД.

Стоимость технического осмотра зависит от категории транспорта, а периодичность его проведения от срока эксплуатации. С 1 октября ТО обязательно должны пройти автомобили, у которых действие диагностической карты истекло до 1 февраля. А также машины, достигшие четырех лет.

Но для владельцев частных легковых автомобилей ответственность за отсутствие диагностической карты не предусмотрена. Когда же процедура прохождения ТО будет добровольной? И в чем его цель? Вопрос, который сейчас волнует всех, кто за рулем. Даты действия новых правил техосмотра будут рассматривать депутаты уже нового созыва Государственной Думы.