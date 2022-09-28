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5 ноября, 08:50
Новости

Сегодня, 5 ноября, впервые отмечается День Калмыцкого телевидения и радио

Сегодня, 5 ноября, впервые отмечается День Калмыцкого телевидения и радио

За десятилетия республиканские ТВ и радио проделали колоссальный путь: прошли тысячи эфиров, бесчисленное количество съемок, совершенствовались технологии вещания. Однако неизменным, как и в первый день, остаются огромное значение телевидения и радио, а также востребованность у слушателей.

"Актуально, оперативно, интересно" - таков негласный девиз ГТРК "Калмыкия".

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