Сегодня, 5 ноября, впервые отмечается День Калмыцкого телевидения и радио

За десятилетия республиканские ТВ и радио проделали колоссальный путь: прошли тысячи эфиров, бесчисленное количество съемок, совершенствовались технологии вещания. Однако неизменным, как и в первый день, остаются огромное значение телевидения и радио, а также востребованность у слушателей.



"Актуально, оперативно, интересно" - таков негласный девиз ГТРК "Калмыкия".