Прокуратура защитила права пенсионера

Прокуратура республики по обращению местного жителя провела проверку исполнения законодательства об исполнительном производстве.



Установлено, что ГУ - ОПФР по РК по исполнительному документу производило удержания с пенсии заявителя с сентября 2021 г. по август 2022 г. в размере 20 %. Позднее с сентября 2022 года размер удержаний в пользу ООО "Спектр" и ООО МФК "Займер" был увеличен до 50 %. После удержания 50 % денежных средств из пенсии заявителя ее размер был ниже величины прожиточного минимума по Республике Калмыкия для пенсионеров– 6 258, 18 рублей.



Должностные лица пенсионного органа, устанавливая максимально возможный размер удержания, в нарушение закона не учитывали соотношение дохода заявителя, как неработающего пенсионера, и размер прожиточного минимума.



Прокуратура в целях восстановления права пенсионера обратилась в суд к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия.



По итогам рассмотрения иска прокурора судом на уполномоченный орган возложена обязанность сохранить заявителю прожиточный минимум для пенсионеров, установленный в Республике Калмыкия, при взыскании по исполнительным листам.



Сообщил старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.