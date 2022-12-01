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3 апреля, 15:53
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Прокуратура защитила права пенсионера

Прокуратура защитила права пенсионера

Прокуратура республики по обращению местного жителя провела проверку исполнения законодательства об исполнительном производстве.

Установлено, что ГУ - ОПФР по РК по исполнительному документу производило удержания с пенсии заявителя с сентября 2021 г. по август 2022 г. в размере 20 %. Позднее с сентября 2022 года размер удержаний в пользу ООО "Спектр" и ООО МФК "Займер" был увеличен до 50 %. После удержания 50 % денежных средств из пенсии заявителя ее размер был ниже величины прожиточного минимума по Республике Калмыкия для пенсионеров– 6 258, 18 рублей.

Должностные лица пенсионного органа, устанавливая максимально возможный размер удержания, в нарушение закона не учитывали соотношение дохода заявителя, как неработающего пенсионера, и размер прожиточного минимума.

Прокуратура в целях восстановления права пенсионера обратилась в суд к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия.

По итогам рассмотрения иска прокурора судом на уполномоченный орган возложена обязанность сохранить заявителю прожиточный минимум для пенсионеров, установленный в Республике Калмыкия, при взыскании по исполнительным листам.

Сообщил старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.

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