Более 1900 медиков в Калмыкии получают специальную социальную выплату

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Социального фонда России. Специальные выплаты медработникам к этому дню получили 1920 медицинских работников на общую сумму 156,8 миллионов рублей.

Поддержку получают все, кому она положена, отмечают в ведомстве. Самостоятельно обращаться в Отделение фонда, подавать заявления или справки не требуется. ОСФР перечисляет средства в течение 7 рабочих дней после того, как медучреждение представляет реестр работников. Оно же передает счет и реквизиты для выплат.

Напомним, она полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей, в зависимости от категории специалиста и вида организации.