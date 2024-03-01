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4 марта, 14:18
НовостиЗдравоохранение

Более 1900 медиков в Калмыкии получают специальную социальную выплату

Более 1900 медиков в Калмыкии получают специальную социальную выплату

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Социального фонда России. Специальные выплаты медработникам к этому дню получили 1920 медицинских работников на общую сумму 156,8 миллионов рублей.

Поддержку получают все, кому она положена, отмечают в ведомстве. Самостоятельно обращаться в Отделение фонда, подавать заявления или справки не требуется. ОСФР перечисляет средства в течение 7 рабочих дней после того, как медучреждение представляет реестр работников. Оно же передает счет и реквизиты для выплат.

Напомним, она полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей, в зависимости от категории специалиста и вида организации.

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