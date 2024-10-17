Сегодня 30-я годовщина со дня основания Элистинского технического лицея.
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У истоков его стоял ветеран педагогического труда Владимир Головатов. Элистинский технический лицей имеет богатую историю и славные традиции, заложенные первыми поколениями педагогов и учеников. Его коллектив считается одним из лучших в республике, реализующий программу инженерно-технического направления, готовит будущих айти- специалистов, решая государственные задачи. С памятной датой педколлектив, ветеранов, выпускников и учеников поздравила И.о. Министра образования и науки Калмыкии Булган Ангирова.
Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия
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