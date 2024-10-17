Элистинская многопрофильная гимназия стала победителем муниципального чемпионата по оказанию первой медицинской помощи.

Его участниками стали не только школьники, но и студенты. Они прошли теоретический этап, включающий тестовые вопросы и развернутые задания. Ребята продемонстрировали навыки по оказанию сердечно-легочной реанимации, восстановительному положению, помощи при дыхательной непроходимости. Это был важный опыт, который пригодится им в жизни, говорят инструкторы Красного Креста, которые и выступили в качестве жюри. Теперь победителям предстоит пройти Региональный этап.