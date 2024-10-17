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19 октября, 14:09
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Элистинская многопрофильная гимназия стала победителем муниципального чемпионата по оказанию первой медицинской помощи.

Элистинская многопрофильная гимназия стала победителем муниципального чемпионата по оказанию первой медицинской помощи.

Его участниками стали не только школьники, но и студенты. Они прошли теоретический этап, включающий тестовые вопросы и развернутые задания. Ребята продемонстрировали навыки по оказанию сердечно-легочной реанимации, восстановительному положению, помощи при дыхательной непроходимости. Это был важный опыт, который пригодится им в жизни, говорят инструкторы Красного Креста, которые и выступили в качестве жюри. Теперь победителям предстоит пройти Региональный этап.

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