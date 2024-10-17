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19 октября, 14:14
НовостиСобытиеРелигия

Сегодня в Церковь Яшалты доставят частицу Плата Пресвятой Богородицы.

Сегодня в Церковь Яшалты доставят частицу Плата Пресвятой Богородицы.

Напомним, встреча святыни состоялась на площади у Казанского кафедрального собора 19 сентября. В течение двух недель она находилась в храмах Элисты, а также побывала в Лагани и Яшкуле.

Святыня дошла до нас стараниями многих поколений христиан. Подлинность этой и некоторых других реликвий в ХХ веке была установлена настолько точно, насколько это возможно с учетом поправки на давность событий и при помощи современных технологий, сообщили в Элистинской и Калмыцкой епархии.

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