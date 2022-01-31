Сегодня 26 элистинских семей стали обладателями жилищных сертификатов

Все они участники городской программы. Свидетельства на приобретения жилья им вручили представители столичной администрации. Размер социальных выплат зависит от количества членов семьи и стоимости квадратных метров.

Молодая семья Цереновых ждала этого момента почти 10 лет. За это время она приобрела статус многодетной. Выплата на сумму 940 тысяч рублей рассчитана на шестерых: родителей и четверых сыновей. Теперь, когда есть стартовый капитал, говорит глава большого семейства, можно улучшить свои жилищные условия.

Участие в городской программе дает возможность обрести собственное жилье и Нюдлеевым. У Джиргалы и Джангара двое детей. Материальная помощь, оказанная государством, по мнению молодых родителей, хорошее подспорье: у каждого ребенка теперь появится свой угол. Хотя для этого придется использовать и собственные сбережения.

В ожидание перемен еще 26 семей. В прошлом году в рамках программы «Молодой семье - доступное жилье» смогли решить квартирный вопрос 50 элистинских пар. В последнее время горожане все больше проявляют интерес к такой форме господдержки, но они должны быть признаны нуждающимися.

Следует также сказать, что средства для реализации данной программы направляются сразу из трех источников: федерального, республиканского и городского бюджетов.