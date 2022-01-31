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28 февраля, 21:07
НовостиСоциальная политика

Сегодня 26 элистинских семей стали обладателями жилищных сертификатов

Сегодня 26 элистинских семей стали обладателями жилищных сертификатов

Все они участники городской программы. Свидетельства на приобретения жилья им вручили представители столичной администрации. Размер социальных выплат зависит от количества членов семьи и стоимости квадратных метров.

Молодая семья Цереновых ждала этого момента почти 10 лет. За это время она приобрела статус многодетной. Выплата на сумму 940 тысяч рублей рассчитана на шестерых: родителей и четверых сыновей. Теперь, когда есть стартовый капитал, говорит глава большого семейства, можно улучшить свои жилищные условия.

Участие в городской программе дает возможность обрести собственное жилье и Нюдлеевым. У Джиргалы и Джангара двое детей. Материальная помощь, оказанная государством, по мнению молодых родителей, хорошее подспорье: у каждого ребенка теперь появится свой угол. Хотя для этого придется использовать и собственные сбережения.

В ожидание перемен еще 26 семей. В прошлом году в рамках программы  «Молодой семье - доступное жилье» смогли решить квартирный вопрос  50 элистинских пар. В последнее время горожане все больше проявляют интерес к такой форме господдержки, но они должны быть признаны нуждающимися.

Следует также сказать, что средства для реализации данной программы  направляются сразу из трех источников: федерального, республиканского и городского бюджетов.

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