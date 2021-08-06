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5 октября, 10:26
НовостиСельское хозяйствоКриминал

Прокуратура республики возбудила дело об административном правонарушении в отношении министра сельского хозяйства Калмыкии

Прокуратура республики возбудила дело об административном правонарушении в отношении министра сельского хозяйства Калмыкии

Повод - нарушение предоставления выделенных бюджетных средств сельхозтоваропроизводителям, понесших ущерб в 2020 году в связи с почвенной засухой.

Установлено, что в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» в целях компенсации фермерам Калмыкии Минсельхозу России из Резервного фонда Правительства Российской Федерации были выделены ассигнования в размере 562 млн рублей для предоставления бюджету республики на оказание финансовой помощи. 

Согласно договору, который был заключен 20 ноября прошлого года между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия, компенсация ущерба полагалась 54 сельскохозяйственным организациям и 1416 фермерским хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Однако значения результатов предоставления  межбюджетного трансферта не были исполнены: только 1167 сельхозтоваропроизводителей получили компенсацию, иначе - это 79,39% от доведенных показателей. 

Прокуратура республики возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном  ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ, которое направлено в контролирующий орган для рассмотрения по существу.  

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