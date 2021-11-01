Сбер сделал потребительские кредиты доступнее

В Сбере начали действовать специальные условия на потребительские кредиты. Теперь купить новогодние подарки, сделать ремонт или отправиться в семейный отпуск стало ещё удобнее и выгоднее.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка:

«Весь 2021 год мы видим растущий спрос на потребительские кредиты в цифровом формате: уже 7 из 10 займов оформляются через «СберБанк Онлайн». Всего за 10 месяцев 2021 года мы выдали почти 1,2 млн кредитов на общую сумму более 244 млрд рублей. Это по обоим показателям примерно на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уверена, новое предложение Сбера с дисконтной ставкой на потребительский кредит поможет тысячам клиентов исполнить новогодние желания родных и близких людей, а затем комфортно пользоваться нашими продуктами в первые месяцы 2022 года».

В рамках новогодней акции Сбера по кредитам, оформленным на срок от 13 месяцев включительно, до конца января действует специальная ставка 5,9 процента. Для клиентов с годовой подпиской «СберПрайм+» специальная ставка будет действовать первые 3 месяца пользования кредитом. Для остальных клиентов — первый месяц (то есть после окончания указанного периода устанавливается базовая ставка). Кроме того, снижается минимальная базовая ставка: для кредитов со сроком до 12 месяцев — с 9,9 до 8,9 процента; от 13 месяцев — с 11,9 до 10,9 процента. Подробнее о новом предложении — на сайте.