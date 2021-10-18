19 ноября, 15:20
 7 °C
82,58
72,76
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 ноября, 12:00
НовостиКультура

Сегодня на сцене Нацтеатра - спектакль «Дождись меня...»

Сегодня на сцене Нацтеатра - спектакль «Дождись меня...»

Это постановка по повести Санджи Балыкова "Заламджа" - история любви и разлуки, история надежды и ожидания. В отдаленном степном имении коннезаводчика Шавеля Адучова встречаются двое - красавица Заламджа, единственная дочь и богатая наследница, и простой учитель Данзан Ностинов. Будущее предвещало бесконечное счастье, но в жизнь молодых людей ворвалась война, которая погубила все их мечты и надежды. Игра актеров вряд ли оставит кого-то равнодушным.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия