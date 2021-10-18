Сегодня на сцене Нацтеатра - спектакль «Дождись меня...»

Это постановка по повести Санджи Балыкова "Заламджа" - история любви и разлуки, история надежды и ожидания. В отдаленном степном имении коннезаводчика Шавеля Адучова встречаются двое - красавица Заламджа, единственная дочь и богатая наследница, и простой учитель Данзан Ностинов. Будущее предвещало бесконечное счастье, но в жизнь молодых людей ворвалась война, которая погубила все их мечты и надежды. Игра актеров вряд ли оставит кого-то равнодушным.