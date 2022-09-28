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15 ноября, 08:51
Новости

Сегодня – День калмыцкой печати

Сегодня – День калмыцкой печати

История праздника начинается с 1917 года, когда в свет вышла первая двуязычная газета "Ойратские известия". Она знала эпоху расцвета и трудный период поиска смыслов, вместе со страной переживала тяжелейшее время потерь, когда под разными предлогами закрывались различные издания.

С этого памятного дня началось развитие печатных средств массовой информации в Калмыкии. Сегодня в республики издается более десятка газет и журналов. Самые известные из них – это "Хальмг унн", "Парламентский вестник Калмыкии", "Байр" и "Байрта", "Теегин герл" и другие. Подробнее смотрите в дневном выпуске "Вестей".

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