16 сентября, 09:58
 20 °C
100,8
90,93
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 сентября, 08:10
НовостиСобытие

Калмыцкий отряд вышел в финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Калмыцкий отряд вышел в финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Он проходит в эти дни в Волгоградской области. Всего же в заключительных состязаниях принимают участие шестьсот ребят- представителей средней и старшей возрастных категорий, прошедших все этапы соревнований.

Наши ребята показали навыки командной работы, сплочённость и способность решать задачи даже в самых сложных условиях.

В течение нескольких месяцев они готовились к соревнованиям под чутким руководством инструкторов филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН».

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия