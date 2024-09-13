Калмыцкий отряд вышел в финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Он проходит в эти дни в Волгоградской области. Всего же в заключительных состязаниях принимают участие шестьсот ребят- представителей средней и старшей возрастных категорий, прошедших все этапы соревнований.

Наши ребята показали навыки командной работы, сплочённость и способность решать задачи даже в самых сложных условиях.

В течение нескольких месяцев они готовились к соревнованиям под чутким руководством инструкторов филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН».