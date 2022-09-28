Сегодня - 100 лет со дня рождения Эрдни Деликова – первого калмыка, ставшего Героем Советского Союза

Его наградили посмертно за подвиг при обороне переправы через Дон у хутора Пухляковский Усть-Донецкого района Ростовской области. В Элисте, на аллее Героев проходит памятный митинг и возложение цветов к его барельефу. А в Национальном музее им. Пальмова пройдет открытый урок для школьников, посвященный его подвигу.



Дань памяти отважному земляку отдадут и в его родном Сарпинском районе. Так, в поселке Кировский состоится теннисный турнир, в Кануково – вечер памяти. А в поселке Салын Тугтун пройдет митинг-реквием. 13 ноября исполнился 81 год с момента формирования 110-й ОККД.