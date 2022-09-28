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22 ноября, 07:44
Новости

"Мы вместе"

"Мы вместе"

В эти дни в рамках акции "Мы вместе" волонтёрские объединения, школьники, организации и жители республики готовят очередную посылку мобилизованным в воинские части и в зону проведения специальной военной операции.

Это продукты, медикаменты, теплая одежда, специальное снаряжение. Семьям мобилизованных добровольцы оказывают посильную помощь в уборке придомовых территорий и ремонте. А студенты Элистинского политехнического колледжа пошили 20 толстовок. Это было общее решение ребят и педагогов. Подробнее об этом смотрите в дневном выпуске вестей.

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