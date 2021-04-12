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7 мая, 14:25
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7 мая Россия отмечает День рождения радио

7 мая Россия отмечает День рождения радио

126 лет назад физик Александр Попов продемонстрировал первый радиоприемник. А 86 лет назад в Калмыкии открылась первая радиостанция. До сих пор поколение советских времен помнит голос первого диктора – Михаила Хонинова. С тех прошло много времени, изменилась страна, неоднократно обновлялась техника и технология вещания. Теперь Радио Калмыкии работает в современных форматах, FM-диапазоне, его слушают на мобильных телефонах, по телевизору и в Интернете.

Сейчас в штате - 15 человек – это звукорежиссеры, инженеры и журналисты.

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О том, как нашим коллегам удается создавать магию звука, расскажем сегодня в вечернем выпуске «Вести Калмыкия».

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