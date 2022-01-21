Работники Городского зеленого хозяйства приступили к покраске скамеек

Всего в столице будет выкрашено более пятидесяти лавочек. Также идёт очистка и покраска ограждений и опор, проводится ремонт урн в сквере парка Победы и зоны отдыха горожан вблизи Пагоды Семи дней, обновляется устройства цветников.

В работе задействовано более 10 сотрудников муниципальной службы. Наряду с этим, производится очистка прилотковой части дорог, бортового камня по улице Ленина. Работы в рамках месячника по благоустройству планируется завершить до Фестиваля тюльпанов.