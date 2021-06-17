СберБанк в Калмыкии переходит на «зелёную» энергию

СберБанк оборудовал локальными источниками электроэнергии с использованием солнечных панелей два офиса в Калмыкии — в посёлке Комсомольский и селе Троицкое. Станции минимизируют энергопотребление и популяризируют возобновляемые источники энергии в республике.

В 2020 году Сбер начал ESG-трансформацию и утвердил ESG-стратегию неотъемлемой частью развития компании до 2023 года. Мы не только развиваем ответственный подход внутри компании, но и активно помогаем в популяризации этой повестки республиканским властям, бизнесу и общественным организациям. Оснащение отделений банка солнечными панелями для выработки электроэнергии — один из ключевых проектов возобновляемой энергетики в республике, где число солнечных дней достигает 275 в год. Эта энергия обеспечит дополнительное энергоснабжение и снизит расход из общей электросети до 70%. И я рад, что мы одними из первых в банковской сфере реализуем концепцию «зеленого» офиса и интегрируем экологически чистые локальные источники энергии в систему энергоснабжения зданий.

Вениамин Ким

Управляющий Калмыцким отделением Сбербанка

Сетевые солнечные электростанции преобразуют солнечную энергию в электроэнергию с минимальными потерями, вырабатывая постоянный электрический ток, который преобразуется при помощи инвертора в переменный ток и сразу распределяется на обеспечение двух офисов СберБанка.

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Юго-Западный банк Сбербанка является филиалом Сбербанка России, обслуживающим территорию 11 субъектов Российской Федерации: Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, республики Адыгея, республики Калмыкия, республики Карачаево-Черкесия, республики Кабардино-Балкария, республики Северная Осетия, республики Ингушетия, Чеченской республики, республики Дагестан. Юго-Западный банк обслуживает частных клиентов, юридических лиц и предприятия всех представленных в регионе отраслей, форм собственности и масштабов деятельности: от малого бизнеса до производственных объединений федерального значения.

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