Обещание и агрессивная реклама на сайтах и в соцсетях в несколько раз превышает рыночный уровень

Между тем, гарантирование высокой доходности на финансовом рынке запрещено, если речь не идет о вкладе в банке. Это о компании "Финико", в деятельности которой Банк России усматривает классические признаки финансовой пирамиды.

Специалисты заявляют, что нет точного определения, чем она занимается, у нее минимальный уставной капитал и единственный учредитель. А главное – отсутствует лицензия Банка России на осуществление деятельности по привлечению средств от населения.