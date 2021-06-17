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12 июля, 18:02
НовостиЭкономика

Обещание и агрессивная реклама на сайтах и в соцсетях в несколько раз превышает рыночный уровень

Обещание и агрессивная реклама на сайтах и в соцсетях в несколько раз превышает рыночный уровень

Между тем, гарантирование высокой доходности на финансовом рынке запрещено, если речь не идет о вкладе в банке. Это о компании "Финико", в деятельности которой Банк России усматривает классические признаки финансовой пирамиды.

  Специалисты заявляют, что нет точного определения, чем она занимается, у нее минимальный уставной капитал и единственный учредитель. А главное – отсутствует лицензия Банка России на осуществление деятельности по привлечению средств от населения.

 

 

 

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