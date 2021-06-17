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12 июля, 17:28
НовостиПроисшествия

7 ДТП зарегистрировано в республике за неделю

7 ДТП зарегистрировано в республике за неделю

10 человек получили травмы различной степени тяжести. Так, в субботу около полуночи 28-летний элистинец за рулем автомобиля двигался по улице Ленина. И допустил столкновение с другой машиной, под управлением 37-летнего местного жителя. В результате оба водителя доставлены в медучреждение с различными травмами. 

Также за неделю задержано 23 человека, севших за руль транспортного средства в состоянии опьянения. Из них двое - ранее были лишены права управления.

 

 

 

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