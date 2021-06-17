7 ДТП зарегистрировано в республике за неделю

10 человек получили травмы различной степени тяжести. Так, в субботу около полуночи 28-летний элистинец за рулем автомобиля двигался по улице Ленина. И допустил столкновение с другой машиной, под управлением 37-летнего местного жителя. В результате оба водителя доставлены в медучреждение с различными травмами.

Также за неделю задержано 23 человека, севших за руль транспортного средства в состоянии опьянения. Из них двое - ранее были лишены права управления.